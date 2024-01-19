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الأمم المتحدة تدعو لتوفير 26 مليون دولار للاستجابة للفيضانات في الكونغو

19 يناير 2024 - 2:43 مساءً
A still taken from a video shows flooding in Kinshasa, Democratic Republic of Congo December 30, 2018. REUTERS/Giulia Paravicini

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أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن تخصيص 3,6 ملايين دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ، لتلبية الاحتياجات الأكثر الحاحًا في الكونغو ( برازافيل ) استجابة لكارثة الفيضانات، والتي تركت مئات الآلاف من الأشخاص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

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وقامت وكالات الأمم المتحدة بوضع خطة استجابة بميزانية بلغت 26 مليون دولار ، تشمل المأوي والغذاء والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.

 

 

 

 

 

وقد شهدت الكونغو فيضانات لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم منذ ستة عقود ، وأدى هطول الأمطار منذ أكتوبر الماضي إلى انفجار الضفاف المحيطة بنهر أوبانجي أحد روافد نهر الكونغو .

 

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19 يناير 2024 - 2:43 مساءً
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