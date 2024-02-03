الأمم المتحدة تشدد على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السودان فوراً

المناطق_واس

دعا برنامج الأغذية العالمي الأطراف المتنازعة في السودان إلى تقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات الإنسانية، بشكل آمن ودون عوائق، إلى المناطق المتضررة من النزاع، وخاصة عبر المناطق التي يعاني النازحون المحاصرون فيها من الجوع دون أن تتمكن المنظمات الإغاثية من الوصول إليهم بالمساعدات المنقذة للحياة، مشيرةً إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأكد البرنامج أن نحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يعانون من الجوع الحاد، مشدداً على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية فوراً.

من ناحية أخرى، وصل إلى السودان اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في زيارة تهدف إلى تسليط الضوء على أزمة ملايين النازحين السودانيين، وكذلك اللاجئين الذين يستضيفهم السودان، والذي أكد خلالها على الحاجة المحلة لدعم الشعب السوداني، إضافةً إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإجراء محادثات سلام جادة لوضع حد لهذه المأساة.