الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تقارير استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية الأمريكية

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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن التقارير عن استخدام كييف للذخائر العنقودية الأمريكية تثير القلق.

وقال للصحفيين: “لقد رأينا هذه التقارير، فهي مزعجة للغاية. كما ذكرنا بالفعل، يجب أن تكون هذه الأنواع من الذخيرة من الماضي ولا ينبغي استخدامها”.

وكانت أمريكا قد أعلنت، في 7 يوليو /تموز الجاري، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.

كما تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.

من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد تهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، إذ تنثر “قنابل صغيرة” عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.