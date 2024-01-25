الأمم المتحدة تندد بقصف ملجأ في جنوب غزة وسط معارك مستعرة

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نددت الأمم المتحدة الأربعاء “بالانتهاك الصارخ” لقوانين الحرب بعد غارة مميتة على ملجأ يؤوي نازحين في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

في اليوم الـ110 للحرب، يستمر الوضع الإنساني في التدهور في القطاع الفلسطيني المحاصر، فيما تجري نقاشات في القاهرة حول هدنة جديدة محتملة.

واستقبلت المستشفيات ما لا يقل عن 125 جثة لأشخاص استشهدوا في القصف الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في خان يونس وأماكن أخرى في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وأعلن مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة توماس وايت عبر حسابه على منصة إكس الأربعاء أن “قذيفتي دبابات أصابتا مبنى يؤوي 800 شخص”، مشيرا الى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 75 آخرين بجروح.

واعتبر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن الملجأ معروف وتمت “مشاركة إحداثياته مع السلطات الإسرائيلية”.