الأمم المتحدة: دخول 40 شاحنة بمعدات طبية إلى غزة وتعرض المستشفى الإندونيسي لهجوم

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أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، دخول قرابة 40 شاحنة محملة بمعدات طبية و180 طبيبًا وممرضًا إلى غزة من مصر، لإنشاء مستشفى أردني ميداني ثان في خان يونس، جنوب القطاع، بسعة تبلغ 150 سريرًا.

وأشار حق في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى تقارير تعرض المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال غزة لهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، بما في ذلك المرضى والمرافقون، بالإضافة إلى العديد من الإصابات.

وقال حق إن هذه هي المرة الخامسة التي يتعرض فيها المستشفى للقصف منذ بدء الأعمال العدائية.

وذكّر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بالحماية الخاصة التي تتمتع بها المستشفيات والعاملون الطبيون، بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المستشفيات والعاملين فيها، ولا يجوز استخدام المستشفيات لحماية الأهداف العسكرية من الهجوم.

وأفادت وكالة الأونروا بأنه حتى تاريخ 19 نوفمبر، بلغ عدد النازحين المقيمين في 156 منشأة تابعة لها، نحو 930 ألف شخص في جميع محافظات قطاع غزة الـ5، بما في ذلك شمال القطاع.