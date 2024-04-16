الأمم المتحدة: مقتل أكثر من عشرة آلاف امرأة في غزة

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أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أكثر من عشرة آلاف امرأة قُتلت في غزة، إضافة إلى تعرض الناجيات من القصف والعمليات البرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية إلى التشرد، ومواجهة خطر المجاعة.

وقدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن 19 ألف طفل يتيم جراء مقتل 6 آلاف أم في غزة، كما لا تستطيع أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية في غزة الحصول على الغذاء أو المياه الصالحة للشرب بعد ستة أشهر من الحرب، مع تزايد الأمراض وسط ظروف معيشية غير إنسانية.

ودعت هيئة الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والوصول الآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية .