الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 420 ألف شخص جراء هجمات إسرائيل على غزة

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نزوح أكثر من 420 ألف شخص، جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لخدمات الشئون الإنسانية “أوتشا” في بيان إن “العدد التراكمي للنازحين ارتفع داخل قطاع غزة بنسبة 25% خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يتجاوز الآن 423 ألف شخص”.

وذكر البيان أن “أكثر من ثلثي النازحين يقيمون حاليا في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في 102 مبنى يعمل كملاجئ مخصصة للطوارئ”.

بالإضافة إلى ذلك، لجأ 26984 نازحا إلى 29 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 153 ألف نازح، دمرت منازلهم أو تضررت، أو غادروا منازلهم بسبب الخوف، يقيمون مع أقاربهم وجيرانهم، وكذلك في المرافق العامة الأخرى.

يأتي ذلك فيما استمر القصف الإسرائيلي العنيف، من الجو والبحر والبر، دون انقطاع تقريباً. وتم استهداف وتدمير العديد من المباني السكنية في المناطق المكتظة بالسكان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت المناطق الأكثر تضررا، هي مناطق المقوسي والمشتل في الجزء الشمالي من مدينة غزة، والمناطق الوسطى والجنوبية من رفح، والنصيرات ودير البلح في المنطقة الوسطى من غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد 317 فلسطينيا، وأصيب 929 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومن بين الضحايا 16 عائلة قُتل معظم أفرادها في حادثة واحدة، ليصل إجمالي عدد هذه العائلات منذ بدء جولة القتال الحالية إلى 44 عائلة.

وبحسب الأمم المتحدة لا يزال العديد من الضحايا محاصرين تحت الأنقاض، حيث لم يتمكن الدفاع المدني والفرق الطبية من الوصول إلى المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بالحماية ونقص المعدات والشوارع المتضررة بشدة.

ووفقا لوزارة الأشغال العامة في غزة، تم تدمير 752 مبنى سكنيا وغير سكني، تضم 835ر2 وحدة سكنية. وتعرضت 791ر1 وحدة سكنية أخرى لأضرار لا يمكن إصلاحها وأصبحت غير صالحة للسكن.

وتشمل المباني الإضافية التي تعرضت للقصف والأضرار ما لا يقل عن 90 منشأة تعليمية، بما في ذلك 20 مدرسة تابعة للأونروا، اثنتان منها تستخدمان كملاجئ طوارئ للنازحين، و70 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية، دمرت إحداها. وتم استهداف وتدمير 11 مسجدا، في حين لحقت أضرار بسبع كنائس ومساجد.

كما تعرضت مرافق المياه والصرف الصحي للقصف. ومنذ بدء جولة القتال تضررت ستة آبار مياه وثلاث محطات لضخ المياه وخزان مياه ومحطة تحلية واحدة تخدم أكثر من مليون شخص بسبب الغارات الجوية.

في هذه الأثناء تشهد غزة انقطاعًا كاملاً للكهرباء، الأمر الذي جعل خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي الأساسية على وشك الانهيار، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وجاء ذلك في أعقاب قيام إسرائيل بوقف إمدادات الكهرباء والوقود إلى غزة في 8 أكتوبر، الأمر الذي أدى بدوره إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة أمس، بعد استنفاد احتياطيات الوقود لديها.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس على أنه “يجب السماح بدخول الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة، بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه إلى غزة”.