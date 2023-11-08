الأمم المتحدة: 300 ألف طالب يحرمهم العدوان على غزة من التعليم

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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن حوالي 300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

وذكر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني, أن حوالي 50 من مباني الوكالة، بينها مدارس، تضررت بسبب الحرب.

وأوضح المسؤول الأممي: “أصبحت مدارسنا أماكن إيواء الآن، ويطلب التلاميذ شربة ماء ورغيف خبز, وكلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة زادت صعوبة متابعة دروسهم”.

وأفاد لازاريني عبر منصة “إكس” أن 92 من موظفي وكالة (أونروا) سقطوا حتى الآن خلال الحرب.