“الأمنية” تبدأ قبول حملة الشهادات الجامعية

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية “بكالوريوس” من خريجي العام الحالي للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 53 بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

وقالت إنه يمكن للراغبين في ذلك التقديم عبر منصة (أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 /12 / 1444هـ حتى الخميس 25 /12 / 1444هـ عبر الرابط التالي، مشيرةً إلى أن المتقدم عليه الدخول على منصة مؤهل للتأكد من تحديث بياناته العلمية قبل البدء في تسجيل الطلب.

وأوضحت الإدارة أنه يجب أن تنطبق على المتقدم شروط القبول وضوابطه، وهي أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وأشارت إلى أنه يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية، وأن يكون حائزاً على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة المعلن عنها، وبتقدير لا يقل عن جيد ويشترط معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية.

واشترطت أيضاً ألا يزيد سن المتقدم الجامعي عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية على 27 سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على 30 سنة، وأن يكون قد أدى الاختبارات التي سيعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وألا يكون متزوجاً من امرأة أجنبية، وألا يكون قد عين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية “البكالوريوس” بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخريجه أكثر من عام دراسي واحد.

ونوّهت إلى أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن أسماء المرشحين للقبول مبدئياً عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم، وعلى المتقدمين متابعة منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية، وتسجيل البيانات المطلوبة في منصة أبشر توظيف بكل دقة.