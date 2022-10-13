الأمن البيئي يُحاكي الواقع الافتراضي بتعريف الزائر على طرق المحافظة على البيئة ضمن جناح وزارة الداخلية في جيتكس

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تحاكي القوات الخاصة للأمن البيئي في جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2022 المقام في دبي الواقع الافتراضي، من خلال أخذ الزائر في رحلة على محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبر مركبة الأمن البيئي “عيش التجربة”يتعرف فيها على جهود القطاع والوزارة في تحقيق الأمن البيئي والحلول المقدمة في هذا الميدان للمحافظة على البيئة.

وتمكن التجربة الزائر أيضًا من التعرف على أبرز التعديات على البيئة وكذلك التقنيات المستخدمة في حماية ومراقبة البيئة التي تشمل الطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتمثل مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في المراقبة الأمنية وتحقيق الردع، والتحقيق والتحري الأمني في المخلفات البيئية، والضبط وإيقاف المخالفين، والتوعية البيئية.

وتشمل محاور مشاركة وزارة الداخلية: أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتهدف المحاور إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حقَّقتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.