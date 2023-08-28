دولي

الأمن الروسي يتهم موظفًا سابقًا بالقنصلية الأمريكية في “فلاديفوستوك” بالتخابر السري

28 أغسطس 2023 - 12:02 مساءً

المناطق_ متابعات

اتهمت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، مخبر السفارة الأمريكية الموظف السابق في القنصلية العامة الأمريكية في فلاديفوستوك، المواطن الروسي روبرت شونوف، بارتكاب جريمة التخابر السري.

ووجه الأمن الروسي -في بيان، أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم /الاثنين/- اتهاما لشونوف بارتكاب جريمة تنص عليها المادة 275.1 من القانون الجنائي الروسي “التخابر السري مع دولة أجنبية”.

وأوضح البيان أنه منذ سبتمبر 2022 وحتى احتجازه، أدى شونوف -مقابل مكافأة مادية- مهاما كلفه بها موظفان في القسم السياسي بالسفارة الأمريكية بموسكو جيفري سيلين وديفيد برنشتاين؛ لجمع معلومات عن سير العملية العسكرية الخاصة وعملية التعبئة في روسيا.

وتابع: “كما شمل عمل شونوف لصالح الولايات المتحدة جمع معلومات عن المشاكل القائمة في مناطق روسيا، وتقييم تأثيرها على النشاط الاحتجاجي المتعلق بالانتخابات الرئاسية في روسيا عام 2024”.

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28 أغسطس 2023 - 12:02 مساءً
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