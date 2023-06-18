أهم الاخبارأبرز الموادمحليات

الأمن العام: السجن وغرامة 50 ألف ريال عقوبة نقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 18 يونيو 2023 - 11:31 مساءً

المناطق_الرياض

حذر الأمن العام من نقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية، مشيرًا إلى أن من يخالف ذلك سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50000 ريال، والإبعاد من السعودية إن كان وافدًا.

السجن والغرامة

وقال الأمن العام في رسم توضيحي عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر: يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية بالآتي:

  • السجن مدة تصل إلى 6 أشهر.
  • غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد الأشخاص المنقولين.
  • المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.
  • ترحيل الناقل المخالف، إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
الوسوم
صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 18 يونيو 2023 - 11:31 مساءً
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى