الأمن العام: السجن وغرامة 50 ألف ريال عقوبة نقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج

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حذر الأمن العام من نقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية، مشيرًا إلى أن من يخالف ذلك سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50000 ريال، والإبعاد من السعودية إن كان وافدًا.
السجن والغرامة
وقال الأمن العام في رسم توضيحي عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر: يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية بالآتي:
- السجن مدة تصل إلى 6 أشهر.
- غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد الأشخاص المنقولين.
- المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.
- ترحيل الناقل المخالف، إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا.