الأمن العام: السجن وغرامة 50 ألف ريال عقوبة نقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج

المناطق_الرياض

حذر الأمن العام من نقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية، مشيرًا إلى أن من يخالف ذلك سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50000 ريال، والإبعاد من السعودية إن كان وافدًا.

السجن والغرامة

وقال الأمن العام في رسم توضيحي عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر: يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية بالآتي: