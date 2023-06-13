الأمن العام: السجن 6 أشهر لمن ينقل مخالفي “أنظمة الحج”

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أكد الأمن العام، أن عقوبة من يتم ضبطه خلال نقله أشخاصاً دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تشمل السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، مع تعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

ولفت إلى أن عقوبة الناقل ستتضمن المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، مع منعه من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

ودعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذراً من حملات الحج الوهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.