“الأمن العام” يجدد التحذير من التعامل مع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

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جدّد الأمن العام التحذير من نقل أو تشغيل أي من مخالفي نظامي الإقامة والعمل، أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.

وأكّد الأمن العام أن كل من يتعامل مع المخالفين سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً.

كما حذر أصحاب الأعمال الذين يمكّنون عمالتهم من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، من تطبيق العقوبة بحقهم وهي الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وأوضح أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، تطبق بحقه عقوبات تتضمن غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والسجن مدة تصل إلى 6 أشهر مع الترحيل.