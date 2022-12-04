“الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً (فيديو)

المناطق_الرياض

استعرض الأمن العام اليوم (السبت)، عدداً من الجرائم التي قُبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الأمن العام أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الهندية بحوزته 120 كلجم من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبته، ومواطن بحوزته 48 كلجم من نبات القات المخدر مخبأة في مركبته.

ونوه بأنه أُطيح بـ3 مقيمين اعتدوا على مقيم من الجنسية اليمنية، وحاولوا سرقة أعلاف من مزرعة، كما أُلقي القبض على 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية قاموا بسرقة أجهزة إلكترونية من مرافق عامة والمتاجرة بها.