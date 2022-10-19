“الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

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تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على 3 أشخاص ترصدوا مستخدمي أجهزة الصرف الآلي من كبار السن في جدة، وادعوا مساعدتهم للحصول على بطاقاتهم البنكية وبياناتها السرية واستبدالها ببطاقات مشابهة والاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ عمليات شرائية وسحوبات، كما تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية المصرية في المدينة نفسها، ارتكبوا جـرائم سطو على المنازل وسرقة ما فيها من مجوهرات ومقتنيات.

وتمكن الأمن من القبض على مواطن في الأمواه نقل 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية وتنكر أحدهم بزي نسائي، كما تم القبض على مواطن اعتدى بالصدم العمد على مقيم في فناء إحدى الجهات وهرب من الموقع في نجران، ما نتج عنه إصـابة خفيفة.

كما تم القبض على 3 أشخاص ترصدوا لمستخدمي أجهزة الرصد الآلي في الرياض، وادعوا مساعدتهم للحصول على بطاقاتهم البنكية وبياناتها السرية، وقاموا باستبدالها ببطاقات مشابهة والاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ سحوبات وعمليات شرائية.