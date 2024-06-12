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الأمن العام يشارك ضمن جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج

12 يونيو 2024 - 12:52 صباحًا

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يشارك الأمن العام ضمن جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، الذي تنظمه وزارة الإعلام خلال الفترة (4 – 10 ذو الحجة 1445هـ) الموافق (10-16 يونيو 2024م)، للتوعية بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسك الحج بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

ويستعرض الأمن العام للزوار، توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود في الحرمين وساحاتهما، والتجهيزات الحديثة والتقنية لأمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتقديم رسائل توعوية لضيوف المعرض.

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يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية.

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12 يونيو 2024 - 12:52 صباحًا
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