الأمن العام‬ يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل “لا حج بلا تصريح” بمحافظة جدة

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يشارك الأمن العام ممثلًا بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل “لا حج بلا تصريح” بمحافظة جدة، خلال الفترة من (25 ذي العقدة 1445هـ) حتى (1 ذي الحجة 1445هـ)، وذلك في محطة قطار الحرمين السريع.

وتستعرض قوات الحج والعمرة للزوار، توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود في الحرمين وساحاتهما، والتجهيزات الحديثة والتقنية لأمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتقديم رسائل توعوية لضيوف المعرض.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة مكة المكرمة وقطاعات الأمن العام ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.