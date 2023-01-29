“الأمن العام” يضبط أشخاصاً ارتكبوا جرائم وحوادث سلب مؤخراً

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استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية، والتي تنوعت ما بين حيازة مخدرات وجرائم معلوماتية وإساءات لجهات حكومية وحوادث سلب.

وجاءت الجرائم التي استعرضها الأمن العام كالتالي:

– شخص أساء لجهة حكومية بادعاءات كاذبة خلال مشاركته في مساحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

– مواطن وثق ونشر محتوى مرئي يتضمّن إساءة لجهات حكومية ما يُعد جريمةً يُعاقب عليها ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

– مواطن بحوزته 8 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر مخبأةً داخل مركبة يقودها.

– 6 مواطنين سرقوا دراجات نارية واستخدامها في حوادث سلب تحت تهديد السلاح الأبيض.

– 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية اعتدوا على حراس منازل قيد الإنشاء وسلب مقتنياتهم وسرقة قواطع كهربائية ومعدات بناء.

– مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بحوزتهما 155 كيلو جراماً من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة المواطن.