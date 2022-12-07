الأمن العام يعلن آلية الدخول إلى قطر دون بطاقة «هيا»

وسمحت دولة قطر لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون خليجي لغير حاملي تذاكر المباريات بدخول قطر دون اشتراط وجود بطاقة هيا.

آلية الدخول اعتبارًا من اليوم 6 ديسمبر 2022

– الدخول عبر المنفذ البري بالحافلة

– النقل بالحافلات لجميع المسافرين من منفذ سلوى إلى الجانب القطري واستكمال الرحلة بالحافلة لدخول قطر للراغبين في الذهاب لمنفذ أبو سمرة بالمركبة الخاصة واستخدام الحافلات

– لدخول قطر، بإمكانكم استخدام مواقف السيارات المجانية في الجانب القطري.

– الدخول عبر المنافذ الجوية

– آلية الدخول بالمركبة الخاصة اعتبارًا من 8 ديسمبر 2022.

– التقديم على التصريح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية بمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل السفر.

– لا يتطلب دفع رسوم التصريح المسبق للمركبات.

ملاحظة:

المشجعون الراغبون في حضور مباريات المونديال، يتطلب عليهم التسجيل عبر منصة هيا.