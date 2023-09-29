“الأمن الغذائي” تحتفي باليوم الدولي للتوعية بالفقد والهدر في الغذاء

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أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي ممثلة بالبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، اليوم، حملة توعوية متزامنة مع اليوم الدولي للتوعية بالفقد والهدر الغذائي الذي يوافق 29 من شهر سبتمبر من كل عام؛ بهدف زيادة الوعي بأهمية الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك، والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، وبحسب دراسة “خط الأساس للمملكة” التي أجراها البرنامج، بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة نحو (33%) بما يعادل ( 4 ) ملايين طن سنويًا، فيما تقدر قيمة الهدر بنحو (40) مليار ريال سنويًا.

وأكد معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المملكة تعمل على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتحسين نظم الاستهلاك، لتقليل نسبة الفقد والهدر إلى حدود 10% بحلول عام 2030م، وأن الهيئة أطلقت حملتها للتوعية بأهمية السلوك الاستهلاكي الرشيد، مشيرًا إلى أن التوعية تعد من أفضل الوسائل للتأثير في سلوكيات أفراد المجتمع.

وأوضح معاليه أن الحملة شهدت فور إطلاقها تفاعلًا كبيرًا من أفراد المجتمع، وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات، يأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة التي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني، والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي.

يذكر أن حجم الفقد والهدر الغذائي العالمي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة يقدر بـ (1.3) مليار طن، ويمثل ثلث الطعام المنتج عالميًا.