“الأمن الغذائي”: صرف 92 مليون ريال مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي

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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي، شملت دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين، والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (92,049,939) ريالًا، وذلك لكمية (52,282) طنًا، وذلك لـ 172 مزارعًا، تتضمن 22 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم (768.604.719) ريالًا، وذلك لكمية (439.559) طنًا، لـ 1435 مزارعًا.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (673,821) طنًا، لـ 2348 مزارعًا.