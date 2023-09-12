“الأمن” يضبط مخدرات في 3 مناطق

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يعكف الأمن العام على مواصلة جهوده في مكافحة المخدرات بمختلف أنواعها في المناطق كافة، والقبض على مروجيها وأوكارهم.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وقبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته ذخيرة حية ومبلغ مالي.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.