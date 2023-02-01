الأميرة عبير بنت فيصل: فعاليات مهرجان تمور الأحساء أبرزت الهوية الثقافية للمحافظة

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زارت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة أُمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية “أبصر” أمس، معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية المقام ضمن مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة 2023 في نسخته الثامنة، الذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع شركائها.

وأكدت الأميرة عبير بنت فيصل، أن التنوع في الفعاليات المُصاحبة للمهرجان أسهم في إبراز الهوية الثقافية للمحافظة وأهمية تسليط الضوء على الأحساء كونها أكبر واحة للنخيل في العالم، إضافةً إلى أن جانب الابتكار التصنيعي لمنتوجات التمور شكّل إضافة إثرائية هامة للمهرجان عاماً بعد آخر في ظل وجود حِرف وصناعات يدوية أحسائية متعددة يمتهنها حرفيون وحرفيات متخصصين أسهمت في جذب شريحة واسعة من الزائرين، وانعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد المحلي وتتميز المملكة عالمياً بجذب السياح والمحبين لهذه المنتجات عبر أفكار غير مسبوقة.

وأشادت سموها بالجهود المبذولة في تنظيم المهرجان من قبل القائمين عليه، وبمعرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية الذي يعكس الثراء الثقافي وإبراز الموروث الشعبي لمدن ومحافظات المنطقة الشرقية بأنامل فنانين وفنانات سعوديين من خلال العديد من الأعمال والأفكار الإبداعية المتجددة، بالاضافة إلى وجود ورش العمل المُصاحبة التي تُساعد الشباب والهواة في تنمية مهاراتهم وصقلها.

وأعربت سموها عن شكرها لأمانة الأحساء ولكافة القطاعات الحكومية والخاصة شركاء نجاح المهرجان، مثمنةً جهود المتطوعين والمتطوعات الذين يساهمون دائماً في إظهار هوية وتميز شباب وشابات محافظة الأحساء السخية بعطاءاتها لوطن الخير.