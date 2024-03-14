الأميرة لولوة الفيصل: الملك فيصل كان دائماً يقول “لو لم أكن ملكاً لوددت أن أكون معلماً”

أكدت الأميرة “لولوة الفيصل”، أن العلم والتعليم هو أساس التقدم والازدهار.

وأوضحت أن الأسرة الملكية كانت ولا تزال تهتم بالتعليم باعتباره سبب لنهضة وتقدم الأمم عبر الأزمنة والعصور.

وأشارت إلى أن الملك فيصل- رحمه الله- كان شغوف بالعلم والتعلم، حتى أنه قال في بعض التصريحات التلفزيونية “لو لم أكن ملكاً لوددت أن أكون معلماً”.