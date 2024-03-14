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الأميرة لولوة الفيصل: الملك فيصل كان دائماً يقول “لو لم أكن ملكاً لوددت أن أكون معلماً”

14 مارس 2024 - 2:12 مساءً

أكدت الأميرة “لولوة الفيصل”، أن العلم والتعليم هو أساس التقدم والازدهار.

 

وأوضحت أن الأسرة الملكية كانت ولا تزال تهتم بالتعليم باعتباره سبب لنهضة وتقدم الأمم عبر الأزمنة والعصور.

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وأشارت إلى أن الملك فيصل- رحمه الله- كان شغوف بالعلم والتعلم، حتى أنه قال في بعض التصريحات التلفزيونية “لو لم أكن ملكاً لوددت أن أكون معلماً”.

 

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14 مارس 2024 - 2:12 مساءً
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