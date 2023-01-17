الأميرة هند بنت عبدالرحمن تزور “تراحم جازان”

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زارت صاحبة السمو الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية فكرة الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية السفيرة الدولية للمسؤولية المجتمعية اليوم ، مقر لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بجازان، وكان في استقبالها رئيس اللجنة المهندس محمد بن يحي العجيبي وعددا من منسوبي ومنسوبات اللجنة.

وشاهدت خلال الزيارة عرضًا مرئيًا عن أعمال اللجنة والبرامج والخدمات التي تقدمها للنزلاء وأسرهم ، وسبل تطوير البرامج والخدمات التي تقديمها كما اطلعت على التقرير السنوي للجنة للعام المنصرم 2022م وما احتواه من إنجازات حول المساعدات المادية والعينية للمتسفيدين من خدماتها.

وتم خلال الزيارة تكريم العديد من الأسر المستفيدة ، وعبرت سمو الأميرة هند بنت عبدالرحمن عن سعادتها بزيارة مقر اللجنة وما اطلعت عليه من أعمال وانجازات وجهود مقدمة من اللجنة لأسر وذوي النزلاء ، وتسلمت هدية تذكارية بالمناسبة.