الأميرِ فهد بن جلوي: دعم القيادة أسهم في نجاح رياضة الهجن

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أكدَ صاحبُ السموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، أن الدعم الكبير من خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود،وسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – أسهم في تميز رياضة الهجن بشكل عام، ومنحها المكانة التي تستحقها، منوهاً في هذا الصدد بمتابعة صاحبِ السموِّ الملكي عبد العزيز بن تركي الفيصل،وزير الرياضة التي عزَّزت الجهود، وأسهمت في نجاح هذه الرياضة المميزة.

وأبانَ سموُّه أن رياضة الهجن تعكس التراث الأصيل للمملكة؛لذلك تحظى باهتمام الجميع، بدليل زيادة عدد المشاركين في نسخة دوري هجان الثانية، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة لكأس العلا سيسهم أيضاً في تعزيز هذه الرياضة الأصيلة، مشيراً إلى أن منافسات هذا الكأس ستكون على قدر طموح عشاق الهجن.

ولفت سموُّ الأمير فهد بن جلوي، النظر إلى الاهتمام الكبير من قبل الاتحاد السعودي للهجن بعموم منافسات الهجن، مشيراً إلى أن الهجان هو الأساس مثلما يحدث مع لاعبي اللجنة الأولمبية، فالجميع يسخِّر لهم الإمكانات لتحقيق البطولات المختلفة، وكذلك يحظى الهجانة بالدعم المساندة؛ليظهروا في أفضل حالاتهم خلال المنافسات المتنوعة لسباقات الهجن.

وقال: “الهجان يعدُّ أحد أهم اللاعبين، لأن سباقات الهجن تراث أصيل في الجزيرة العربية ولا بد من توفير جميع الإمكانات لإنجاحها، والآن دوري هجان له روزنامة ثابتة، وسيجد كل الدعم في الأعوام القادمة”.