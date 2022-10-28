الأميرِ فهد بن محمد بن سعد يثمِّنُ الثقةَ الملكيةَ بتعيينه محافظاً للخرج

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رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج خالصَ الشكر والعرفان لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظاً للخرج.

وعبَّر سموُّه عن بالغ اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة، وأن يوفقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن، وتسخير جميع الإمكانيات والقدرات لخدمة أهالي المحافظة، تحت توجيهات صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسموِّ نائبِه صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.