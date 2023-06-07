الأميرِ فيصل بن خالد بن سلطان يرعى حفلَ تخريج الدفعة الـ 16 من طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية

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رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز،أمير منطقة الحدود الشمالية -اليوم- حفل تخريج الدفعة الـ16 من طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية البالغ عددهم ( 1800) خريجٍ وخريجةٍ في مختلف التخصصات والدرجات العلمية, وذلك بمدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة عرعر.

وهنَّأ سموُّ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز،الطلاب والطالبات الخريجين والخريجات ،داعياً الله لهم بالتوفيق في حياتهم العملية ،والإسهام في بناء الوطن ورفعته وتقدمه.

وعند وصول سموِّ أمير الحدود الشمالية عُزف السلام الملكي ،ثم بدأت مسيرة الخريجين والخريجات الذين يمثلون مختلف كليات الجامعة.

بعد ذلك بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, إثر ذلك أُلقيت كلمة الطلاب الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب صلاح المطرفي والطالبة رغد الرويلي, عبَّروا فيها عن فرحتهم بهذا اليوم الذي توَّج حصيلة السنين التي قضوها في التعليم،مثمنين الدعم الكبير والسخي من قبل القيادة – أيدها الله – وأعربوا من خلالها عن الشكر والتقدير لأمير منطقة الحدود الشمالية على رعايته حفلَ تخرجهم، ومشاركتهم فرحتَهم، ,مثمنين الدور الكبير لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ما اكتسبوه من مهارات وتسلُّح بالعلم والمعرفة.

بعد ذلك ألقى رئيس جامعة الحدود الشمالية المكلف فراس المدني كلمة عبَّر فيها عن شكره لسموِّ أمير الحدود الشمالية على رعايته الحفلَ، ومشاركة أبنائه الخريجين والخريجات فرحتهم،الذين زُودوا بالمعارف والمهارات لخدمة وطننا الغالي، والانضمام إلى زملائهم الذين سبقوهم لخدمة مسيرة التنمية الشاملة،والإسهام في برامج التطوير والبناء والعمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ،في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة .

إثر ذلك أدَّى خريجو كلية الطب قسم المهنة، تلاه عميد الكلية الدكتور عودة بن مسعود الحازمي.

ثم أعلن عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور تركي بن سعد الثبيتي أعداد الخريجين وأسماء المتفوقين والأوائل على الكليات وتكريمهم.

وفي ختام الحفل تسلَّمَ سموُّ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز،هديةً تذكاريةً بهذه المناسبة،والتقطت الصور التذكارية.