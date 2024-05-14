الأميرِ فيصل بن خالد بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 17 من طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية

المناطق_واس

رعى صاحب السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, حفل تخريج الدفعة الـ17 من طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية البالغ عددهم (4395) خريجاً وخريجة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية, وذلك بمقر الجامعة بمدينة عرعر.

وهنَّأ سموُّ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الطلاب والطالبات الخريجين والخريجات، داعياً الله لهم بالتوفيق في حياتهم العملية، والإسهام في بناء الوطن ورفعته وتقدمه.

وعند وصول سموِّ أمير الحدود الشمالية عُزف السلام الملكي ،ثم بدأت مسيرة الخريجين والخريجات الذين يمثلون مختلف كليات الجامعة.

بعد ذلك بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, إثر ذلك أُلقيت كلمة الطلاب الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب حمد جباب والطالبة شمس التمياط, عبَّروا فيها عن فرحتهم وسعادتهم بهذا اليوم الذي توَّج سنوات دراستهم التي قضوها في التعليم، مثمنين الدعم الكبير والسخي من قبل القيادة – أيدها الله – وأعربوا من خلالها عن الشكر والتقدير لأمير منطقة الحدود الشمالية على رعايته حفلَ تخرجهم، ومشاركتهم فرحتَهم، مثمنين الدور الكبير لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ما اكتسبوه من مهارات وتسلُّح بالعلم والمعرفة.

ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان ” نحلّق بأحلامنا ”

بعد ذلك ألقى رئيس جامعة الحدود الشمالية أحمد الرميح كلمة عبَّر فيها عن شكره لسموِّ أمير الحدود الشمالية على رعايته الحفل، ومشاركة أبنائه الخريجين والخريجات فرحتهم، الذين زُودوا بالمعارف والمهارات لخدمة وطننا الغالي، والانضمام إلى زملائهم الذين سبقوهم لخدمة مسيرة التنمية الشاملة، والإسهام في برامج التطوير والبناء والعمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة الحكيمة.

إثر ذلك أعلن وكيل عمادة القبول والتسجيل الدكتور تركي الثبيتي أعداد الخريجين, وأسماء المتفوقين والأوائل على الكليات وتكريمهم.

ثم أدَّى خريجو كلية الطب قسم المهنة، تلاه عميد الكلية الدكتور ماجد بن قريان الرويلي, وفي ختام الحفل تسلَّمَ سموُّ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، هديةً تذكاريةً بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية.