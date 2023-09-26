الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يرأس اجتماع هيئة تطوير الأحساء

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة الأحساء، في ديوان الإمارة اليوم، اجتماع لإدارة الهيئة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، الرئيس التنفيذي المكلف وعدد من كوادر وأعضاء الهيئة.

وثمّن سموه الدعم والاهتمام الذي تحظى به هيئة تطوير الأحساء وهيئات التطوير على مستوى المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين والمتابعة المستمرة من سمو ولي عهده الأمين، للقيام بدورها في تطوير المدن وتحقيق التنمية المستدامة بما يرفع معدلات جودة حياة السكان ويسهم في تعزيز المحتوى المحلي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وخطط سير أعمال الهيئة وإستراتيجيتها وبرامجها المستقبلية، مناقشاً مكتب إدارة المشاريع لعرض الخطة التنفيذية، والأعمال المقدمة لرفع مستوى الأداء في أعمال الهيئة.