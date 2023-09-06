الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يستقبل مدير القطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم؛ مدير عام القطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون مهدي المزارقة وعدداً من منسوبي القطاع.

ونوه سموه خلال الاستقبال؛ بالدور الريادي للإعلام السعودي في عكس التطور الذي تعيشه المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ؛ وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” , وإظهار النجاحات المتلاحقة على جميع المستويات، مشدداً على ضرورة التأكد من المصداقية وجودة المعلومات والتقارير التي تصدر مع أهمية العمل على مواكبة المستجدات والتقنيات الحديثة في صناعة الإعلام.

وقدم المزارقة تقريراً عن إنجازات القطاع الشرقي وما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية؛ إضافة إلى فوز الإذاعة بعدد من الجوائز على المستويين الخليجي والعربي.