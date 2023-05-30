الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج الدفعة الـ ٧١ من طلبة جامعة أم القرى

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رعى صاحب السُّمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكَّة المكرَّمة اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ ٧١ من طلبة جامعة أم القرى، البالغ عددهم أكثر من 19 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 1443- 1444هـ، بحضور رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، وعدد من أصحاب المعالي ومسؤولي الجهات الحكومية، ووكلاء الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وآباء الطلبة وأمهاتهم، وذلك على ملعب المدينة الجامعية بالعابدية.

وأعلن عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور خالد الثقفي أنه بلغ عدد خريجي الدفعة 71 المُحتفى بهم، 19,205 من الطلاب والطالبات، بواقع 10920 خريجةً، و 8285 خريجًا، من مختلف التخصصات والدرجات العلميَّة، بمقر الجامعة الرئيس بمكة، والكلية الجامعية في الجموم، ومحافظات القنفذة والليث وأضم والجموم.

ورفع رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب شكره لخادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- نظير دعمهما لقطاع التعليم في المملكة، وتمكين العاملين فيها من توظيف مهاراتهم لتطوير برامج التعليم وإكساب الطلبة المهارات اللازمة؛ ليسهموا في تنفيذ مستهدفات برامج الرؤية الوطنية، وتحقيق تطلُّعات القيادة الرَّشيدة -حفظها الله- في ميادين العمل.

وثمَّن رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان لهذا الحفل، بكل ما ينعكس على إثراء تجربة الطلبة وتحفيزهم على الابتكار والتميز محليًّا وعالميًّا، مهنئًا أبناءه الطلبة بمناسبة تخرجهم، ومنحهم الدرجات العلمية المستحقة، عقب إتمامهم متطلبات خطط الجامعة المعتمدة لكل درجة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية لخدمة دينهم ووطنهم.

كما قدَّم رئيس الجامعة شكره لمعالي وزير التَّعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، على حرصهما ومتابعتهما الحثيثة للمخرجات التعليمية، وتطوير مهارات الطلبة المهنية خلال مسيرتهم الدراسية، لرفع استعدادهم وجاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

وألقى الخريج محمد داغستاني كلمة الخريجين، مستذكرًا مسيرة التعليم التي قضاها الطلبة في رحاب الجامعة وحرصهم على حمل شرف المهنة ولواء العطاء تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ ليشهدوا ببذلهم تطور بلادهم في مختلف الميادين، مشيدًا بدعم رئيس الجامعة وجهوده في تسخير الإمكانات المعرفية؛ لدعم مسيرة الطلبة النظرية بتطبيقات عملية تطور من مهاراتهم وتثري مخرجاتهم الأكاديمية وتجعل من خريجي جامعة أم القرى متميزين محليا وعالميًّا.

وفي نهاية الحفل تسلم سموه هذية تذكارية من رئيس الجامعة بهذه المناسبة.