الأمير بدر بن سلطان يدشن 94 خدمة تقنية جديدة لإمارة منطقة مكة المكرمة

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بالعاصمة المقدسة، 94 خدمة تقنية جديدة ليصل إجمالي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إمارة المنطقة 107 خدمات، و94 خدمة تقنية جديدة التي تهدف لتسريع التحول الرقمي للإجراءات بما يُسهم في التسهيل على المراجعين.

وتمكن الخدمات الإلكترونية المراجعين من إمكانية الحصول على مجموعة من الخدمات من إمارة منطقة مكة المكرمة تقنياً وتُسهم في توفير الوقت والجهد عليهم كما تضمن سُرعة التعامل مع الطلبات المُقدمة وإنجازها دون الحاجة لزيارة مقر الإمارة.

وتندرج الخدمات الإلكترونية ضمن 12 تصنيفاً رئيساً، وهي “الشكاوى” وتضمنت خدمة “استدعاء” وتُتيح إمكانية التقدم بطلب أو اقتراح للإمارة وتُمكّن المستفيد من التواصل مع الإمارة إلكترونياً وإيصال طلبه دون الحاجة لزيارة المقر، و كذلك “استفسار” للاستعلام عن حالة المعاملة بالإمارة ومعرفة تفاصيل أكثر عنها والإجراء الذي تم بشأنها إلكترونياً، و “شكوى” لتسجيل شكوى ضد أشخاص أو موظفين أو جهات من خلال تحديد نوع الشكوى ومكانها وإرسال ما يتعلق بها إلكترونياً، إلى جانب “تظلم” التي تتيح إمكانية تقديم طلب تظلم من عدم تنفيذ أحكام قضائية أو قرارات صادرة من جهات حكومية ونحوها، وإرسالها إلكترونياً بكل يسر وسهولة.

ومن التصنيفات “خدمات المشاريع والسياحة” وتتضمن مجموعة من الخدمات التي تساعد في تقديم المقترحات لمشاريع جديدة ومشاريع استثمارية وسياحية بالمنطقة، وتحسين المنتزهات الوطنية والحدائق العامة، والحصول على تصريح عمل، وتسهيل إجراءات الاستثمار، والملاحظات على المشاريع.

ومن أبرز التصنيفات تصنيف “الزواج والأسرة”، حيث يتضمن خدمة استخراج شهادة ميلاد، ومعالجة الخلافات الزوجية والأسرية، وتصحيح وضع الزوجة والأبناء، وطلب حق النفقة، ونقل ودفن الجثمان بمكة المكرمة.

أما تصنيف “الأراضي”، فيتضمن العديد من الخدمات مثل خدمة طلبات الأراضي والعقار، وخدمة بلاغ تعدٍ على أراضي حكومية وأراضي خاصة مملوكة بصك شرعي، والبلاغات الخاصة بوجود تداخل في الصكوك والملكيات الخاصة، وخدمة الإبلاغ عن المخططات والعقارات العشوائية، وخدمة المنازعات القبلية على الأراضي.

وشمل تصنيف “السجناء” عدد من الخدمات منها خدمة “طلب خروج مؤقت لسجين” وتمنح تصريح خروج سجين بشكل مؤقت لأسباب شخصية مُحددة، و”طلب نقل سجين” لنقل سجين من سجن لآخر داخل الحدود الإدارية لمنطقة مكة المكرمة، وكذلك لنقل سجين من سجون المنطقة لمنطقة أخرى.

أما تصنيف “القضايا” فيتوفر به مجموعة من الخدمات مثل خدمة إعفاء من غرامة مالية، وخدمة الحصول على الحق الخاص، وخدمة القضايا العمالية، وقضايا الاعتداء والرشوة والتزوير والسرقة والقتل.

وفيما يخص تصنيفات “خدمات المخدرات” فتتيح للمستفيد تقديم طلب الإعفاء من قضية مخدرات، والحصول على تصريح بالسفر للمحكومين في قضايا المخدرات، وتقديم بلاغ عن مروجيها، وطلب علاج للمدمنين.

وتشمل التصنيفات “خدمات المساعدات والتعويضات” وتتضمن العديد من الخدمات منها خدمة “طلب مساعدة جمعية خيرية” من خلالها يتم التقدم لطلب مساعدة مالية أو عينية من الجمعيات الخيرية بالمنطقة ممن تستدعي حالتهم طلب المساعدة، وخدمة “طلب مساعدة كوارث طبيعية” وتعنى هذه الخدمة بطلبات المساعدة المطلوبة جراء أضرار الأمطار والسيول أو أضرار الحرائق، وتقديم طلب “إخلاء الطبي” للمرضى.

أما تصنيف “الخدمات التنموية” فيشتمل على عدة خدمات منها إنشاء جمعية خيرية و مركز خدمات صحية وأمنية وخدمات الطرق الرئيسية والفرعية و المياه والصرف الصحي, فيما يتضمن تصنيف “المشايخ والمعرفين”، خدمة الحصول على بطاقة تعريفية بالمنصب القبلي، وخدمة طي قيد شيخ أو معرف. أما تصنيف “خدمات الأجانب” فيحوي خدمة ترحيل جثمان وإعفاء من رسوم نقل الكفالة وإلغاء بلاغ الهروب ونقل الكفالة، وإضافة إلى التصنيفات، تم إدراج خدمة “المواعيد” والتي تتيح للمستفيد حجز موعد مع أمير المنطقة .

ويمكن الاطلاع على جميع الخدمات من خلال منصة تواصل عبر الرابط التالي: https://tawasul.makkah.gov.sa/.