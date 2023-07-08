الأمير تركي بن طلال يؤكد أهمية موسم صيف عسير 2023 في إبراز الصورة المشرقة للمملكة كوجهة سياحية عالمية

المناطق-واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، أهمية موسم “صيف عسير 2023″، الذي أطلقه سموه أمس تحت شعار “بارد ممطر صيفاً”، في استقطاب المزيد من السياح من داخل المملكة وخارجها لزيارة المنطقة والاستمتاع بتراثها العريق وطبيعتها الساحرة وإبراز الصورة المشرقة للمملكة للعالم الخارجي كوجهة سياحية عالمية، فضلاً عن دوره في تنمية السياحة الداخلية وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية كأحد القطاعات الرائدة في المملكة التي تسهم في رفع جودة الحياة، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

وأعرب سموه في تصريح بهذه المناسبة عن بالغ شكره وتقديره لشركاء النجاح، وللهيئة العامة للسياحة لدعمها اللامحدود وتعاونها الهادف والمثمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعات الحكومية والخاصة لإطلاق هذا الموسم بصورة مثالية رائعة، وببرامج ترفيهية ممتعة تناسب جميع فئات المجتمع، تتضمن حفلات موسيقية، ومغامرات رياضية، وفعاليات ثقافية، بالإضافة إلى المتنزهات الطبيعية وغيرها.

ويأتي صيف منطقة عسير وسط أجواء ممطرة ومفعمة بالفرح والترحيب، حيث يتضمن العديد من البرامج الترفيهية الشائقة والسياحية الممتعة التي تستمر حتى 1 سبتمبر 2023م، وتتوفر جميع تفاصيل الموسم على منصة فعاليات السعودية SAUDIEVENTS.SA .