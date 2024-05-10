الأمير تركي بن طلال يرعى الحفل الختامي لمبادرة “أجاويد” في نسختها الثانية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطويرها، المشرف العام على مبادرة “أجاويد”، الحفل الختامي للمبادرة في نسختها الثانية، الذي أقيم على مسرح جامعة الملك خالد بالفرعاء، إشادة وتتويجاً لما حققته المبادرات خلال شهر رمضان المبارك وبلغ عددها 7043 مبادرة، شارك فيها 107,466 مواطناً ومواطنة، حققوا خلالها 67 ألف ساعة تطوعية.

وبدأ الحفل، بآيات من القرآن الكريم، ثم عرض لفقرات منوعة أظهرت أعمال الجهاز الفني للمبادرة في مركز العمليات الموحد، وغرف عمليات المحافظات، ثم قدمت العديد من المشاهد التمثيلية والفنون الشعبية من تراث المنطقة.

عقب ذلك أعلنت نتائج الفائزين في مسارات المبادرة الثلاثة (الوعي – العطاء – القوة) وكذلك المحافظات التي حققت حوكمة وحدة المهام الإنسانية وهي على التوالي (بيشة – المجاردة – محايل عسير).

وفاز في مسار “الوعي” المبادرات التالية (ليالي أجاويد العربية في محافظة محايل عسير) و (لقاء الأمير تركي بن طلال الثقافي في مدينة أبها ومراكزها) و(أجاويد تك في محافظة المجاردة) و ( فكرة وحرفة وفن في محافظة المجاردة) و (ليالي التنمية في محافظة أحد رفيدة) و ( العاشق المحترف في محافظة سراة عبيدة) و ( مساحات فنية في محافظة المجاردة) و(مول الصحي في محافظة خميس مشيط) و (فلكس تركي في محافظة المجاردة) و ( رمض علينا في محافظة محايل عسير).

أما مسار “العطاء” فقد فازت مبادرات (فوانيس الهميلة في محافظة خميس مشيط) و (عطاءات صدر الكرامة في محافظة محايل عسير) و ( إحسان أجاويد في محافظة تثليث) و (منداة أجاويد ختبة في محافظة المجاردة) و ( سخاء أبها في مدينة أبها ومراكزها) و ( المسؤولية الاجتماعية في محافظة بيشة) و ( مطاليق في محافظة المجاردة) و ( بصمة خير في محافظة خميس مشيط) و ( البُن آفاق في محافظة رجال المع) و (فزعة آل حزمه في محافظة المجاردة).

وفي مسار القوة فازت مبادرات (بطولة قنا الرياضية في محافظة محايل عسير) و (فعاليات وادينا في محافظة خميس مشيط) و (بطولة المتحد في محافظة محايل عسير) و (علموا ابنائكم في أبها ومراكزها) و (بطولة قمم وشيم في محافظة المجاردة) و (بطولة أجاويد 2 في حي المطار في محافظة بيشة ) و ( بطولة المقيمين الأولى في محافظة الأمواه) و (كرة الطائرة الثنائية في محافظة محايل عسير) و (طاقتنا في رياضتنا في أبها ومراكزها) و (عبيّه في محافظة خميس مشيط).

ونالت المحافظات الترتيب على التوالي: الأول/ المجاردة، الثاني/ محايل عسير، الثالث/ محافظة خميس مشيط، الرابع/ أبها ومراكزها، والخامس/ محافظة بيشة.

وقد تم تحكيم المبادرات بأربعة معايير هي (البرنامج النظري، غرف عمليات المحافظات، اللجان الاستشارية من المسارات الثلاثة، اللجنة المحايدة)، واستطاعت المبادرة أن تُخرج أجمل ما في المنطقة بتعدد ثقافتها وأجناسها، وتكاتف أكثر من 3 آلاف جهة حكومية ومؤسسة أهلية أسهمت في تحقيق أهداف المبادرة وشارك فيها كافة أطياف المجتمع.