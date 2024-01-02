الأمير تركي بن طلال يستقبل نائب أمير منطقة عسير

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء أمس في مطار أبها الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , الذي وصل إلى المنطقة لمباشرة مهام عمله بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير منطقة عسير.

كما كان في استقبال سمو نائب أمير منطقة عسير لدى وصوله، قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن محمد العمري، ومدير شرطة منطقة عسير اللواء الدكتور فهد العصيمي، ووكيل إمارة منطقة عسير محمد بن سلطان بن جريس والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير المهندس هاشم الدباغ وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة.

وأقام الأمير تركي بن طلال، حفل استقبال ترحيباً بسمو نائبه في صالة الاحتفالات الرئيسية بالخالدية بأبها.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة، بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى سمو أمير منطقة عسير كلمة رحب فيها بسمو نائبه، وهنأه بثقة ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ وصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير المنطقة، ليكون الأخ ذو العزم الأكيد، والرأي السديد، للعمل على تحقيق استراتيجية “القمم والشيم “، مؤكدا وقوف أهالي منطقة عسير مع كل مامن شأنه تحقيق تطور ونماء المنطقة.

عقب ذلك ألقى كلمة أهالي المنطقة شيخ شمل قبائل بلّسمر الدكتور سعيد آل جرمان قدّم خلالها الشكر للقيادة الرشيدة على صدور الأمر الملكي بتعيين الأمير خالد بن سطام بن سعود نائباً لأمير منطقة عسير، مؤكداً أن المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية، منظومة من المنجزات الكبرى، ومنها إعلان سمو ولي العهد عن عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى للصندوق في عسير، آخرها المخطط العام لمشروع قمم السودة والمخطط العام لمطار أبها الدولي وإطلاق شركة آردارا، ثم حظيت بمنظومة من المنجزات الكبرى التي تقودها إمارة المنطقة وهيئة تطويرها في ظل توجيهات سمو أمير منطقة عسير.

بعد ذلك شاهد الجميع عدداً من الألوان الشعبية الترحيبية التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة.

حضر الحفل أصحاب المعالي والفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة، ومديرو الإدارات الحكومية والقيادات العسكرية والأمنية، وجموع من مشايخ القبائل والنواب والأهالي، ثم تناول الجميع طعام العشاء الذي أقامه سمو أمير منطقة عسير تكريماً لسمو نائبه.