الأمير تركي بن طلال يعلن إطلاق موسم صيف عسير 2023 تحت شعار ” بارد ممطر صيفاً”

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أعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها اليوم ، عن إطلاق فعاليات «موسم صيف عسير 2023» الذي يُعد أكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تحتضنه المنطقة، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 1 سبتمبر 2023م؛ تحت شعار “بارد ممطر صيفاً”.

وأكد سموه اكتمال الاستعدادات كافة لتقديم حدث استثنائي ومتميّز في الترفيه السياحي المقدم للجمهور على مختلف مستوياته وفئاته العمرية، استمراراً لمسيرة النجاح والتميّز الذي حققته منطقة عسير في المهرجانات والمواسم السابقة، وبما يواكب رؤية المملكة 2030 ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في شتى مجالات الحياة.

ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- ، لدعمهما السخي واهتمامهما المستمر بتطوير قطاع السياحة والترفيه وجعله أحد القطاعات الرائدة في المملكة بما يسهم في رفع جودة الحياة، ودفع مسيرة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وأعرب سموه عن سعادته بتدشين هذا الموسم لتوفير بيئة سياحية ترفيهية هادفة تستحضر أصالة الماضي وحداثة المستقبل، وإبراز المقومات السياحية المتميّزة، والمعالم التراثية العريقة، والصور الجمالية الساحرة لمنطقة عسير، لإضفاء المزيد من أجواء الترفيه والسياحة في المنطقة التي تسعد وترحب بالمواطنين والمقيمين والزوار من داخل المملكة وخارجها.

كما عبر سمو أمير عسير عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في إطلاق هذا الموسم من القطاعات الحكومية والخاصة والتي عملت بتناغم وانسجام تام لإطلاقه بصورة مثالية جميلة تليق بالمكانة البارزة لمنطقة عسير في خارطة السياحة، وفقاً لاستراتيجية تطوير المنطقة ورؤية المملكة 2030، وتطلعات سمو ولي العهد “بأن تكون منطقة عسير وجهة عالمية طوال العام، مرتكزة على ثقافتها الاصيلة وطبيعتها المتنوعة”.

واستهدف «موسم صيف عسير 2023» إتاحة الفرص لشركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة من خلال تفعيل أكثر من 15 وجهة سياحية وترفيهية متنوعة كالحفلات الموسيقية والمغامرات الرياضية والفعاليات الثقافية والمتنزهات الطبيعية وغيرها من التفعيلات المتناسبة مع جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى توفير أكثر من 700 فرصة وظيفية موسمية، استعداداً لاستقبال وخدمة زوار المنطقة.