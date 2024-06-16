الأمير تركي بن طلال يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المناطق_عسير

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركات ويديم على بلادنا أمنها ورخاءها.

وقدم سمو أمير منطقة عسير، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يُديم على بلادنا الغالية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

وسأل سموه الله تعالى أن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجعل كل ما يقدمانه من خدمات جليلة وعناية مستمرة ومتابعة دؤوبة لحجاج بيت الله الحرام في ميزان حسناتهم، وأن يغدق على بلادنا نعمة الأمن والازدهار.