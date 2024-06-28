الأمير تركي بن طلال يُعلن إطلاق موسم الصيف تحت شعار “صيّف في عسير..تراها تهول”

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أعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطويرها، عن انطلاق فعاليات موسم الصيف لهذا العام تحت شعار “صيّف في عسير.. تراها تهول”، ضمن برنامج صيف السعودية 2024م، الذي يبدأ مطلع شهر يوليو من العام الجاري بإشراف هيئة تطوير المنطقة ودعم وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للترفيه.

وعبّر أمير منطقة عسير عن امتنانه العميق لمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة في إطلاق هذا الموسم، معرباً عن تقديره لمساهماتهم الأساسية في العمل على إنجاحه وتقديم كل ما هو جديد على خارطة السياحة.

ويشكل موسم صيف 2024 استمراراً للزخم الذي حققه الكشف عن الهوية السياحية لمنطقة عسير “#عسير_تهول” كأول هوية سياحية مناطقية، إلى جانب إطلاق الموقع الإلكتروني السياحي #اكتشف_عسير، وذلك تماشياً مع مستهدفات إستراتيجية تطوير المنطقة بأن تكون (وجهة سياحية عالمية طوال العام) مرتكزة على ثقافتها الأصيلة وطبيعتها المتنوعة، ومستفيدةً من التنشيط الناجح للمواسم المختلفة على مدار العام، بما في ذلك موسم رمضان والعيد وموسم الربيع “الجاكراندا”.

ويسلط الموسم الضوء على المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المنطقة بما في ذلك طبيعتها الخلابة وتراثها العريق وطقسها المعتدل وتنوعها الغني بالتجارب السياحية التي تمتزج بين الجمال والتراث الثقافي والمغامرات الرياضية.

كما يستهدف الموسم زيادة أعداد الزوار بنسبة تزيد عن 15% مقارنة بموسم صيف العام ماضي.

ويضم صيف عسير العديد من التفعيلات الترفيهية والثقافية والرياضية لتحقيق الاستفادة الكاملة مما تتميز به المنطقة من مقومات سياحية عملت هيئة تطوير عسير على تهيئتها وتفعيلها للزوار، ومنها إقامة الحفلات الغنائية على مسرح يسع أكثر من 16 ألف مقعد، يشارك فيها أبرز الفنانين والفنانات في الوطن العربي، بدءاً من 5 يوليو إلى 16 أغسطس، كما يضم الموقع عددًا من التفعيلات المصاحبة مثل “السيرك – العروض الكوميدية – العروض الهوائية – العروض الموسيقية، وغيرها”.

وفي جانب التفعيلات الثقافية تأتي فعاليات قرية المفتاحة، وبسطة، وقصور أبو سراح، وقصور العسابلة، وقرية بن عضوان، وسوق ديرتنا، وطبب التاريخية، لتخلق لدى الزوار أثراً ثقافياً عن أصالة المنطقة وتراثها العريق.

ودعمت هيئة تطوير عسير تفعيل التجارب الرياضية والمغامرات المميزة، مثل فعالية هوساك، وباتل كارت، وفعالية نفس، وتجمع هذه الفعاليات روح الرياضة الممتعة والطبيعة الجغرافية الساحرة، بالإضافة إلى المزارع السياحية مثل مزرعة أعناب الغنية بالأشجار المعمرة والطبيعة البكر، التي توفر للزوار تجربة قطف الثمار الطازجة والاستمتاع مع العائلة بين أحضان الطبيعة.

وحرصاً على تنوع وتميز موسم صيف هذا العام، دعمت الهيئة تفعيل مجموعة من التجارب السكنية الترفيهية التي تميزت بطراز معماري من تراث وثقافة المنطقة بأساليب عمرانية حضاريّة مستلهمة من روح عسير، منها “مدماك، ترحاب، غيم”.