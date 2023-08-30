الأمير تركي بن محمد بن فهد يثمن إعلان ولي العهد اعتماد المستهدفات طويلة المدى للمحميات الملكية

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ثمن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ورئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية؛ إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية ـ حفظه الله ـ اعتماد المستهدفات طويلة المدى للمحميات الملكية.

وأكد سموه أن المحميات الملكية منذ أن صدر الأمر الكريم بإنشائها وهي تسعى إلى تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، إلى جانب حماية الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية والمواقع التاريخية والأثرية في المملكة بما يتماشى مع التزامها بتحقيق المستهدفات البيئية ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وجودة الحياة.

ونوه سموه إلى أن هذه المستهدفات طويلة المدى التي اعتمدها مجلس المحميات الملكية تعد داعماً رئيساً للجهود المبذولة لحماية البيئة الطبيعية والمواقع التاريخية والأثرية التي تزخر بها المملكة، بالإضافة إلى دعمها للاستراتيجيات الشاملة للمحميات الملكية وتركيزها على جهود حماية الحياة الفطرية وزيادة الغطاء النباتي وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل، سعيًا لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى – سبحانه – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.