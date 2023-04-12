الأمير تركي بن هذلول يتسلم تقريراً عن أعمال مكافحة المخدرات بمنطقة نجران

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بجهود رجال مكافحة المخدرات وما يقدمونه من تضحيات من أجل القضاء على هذه الآفة التي تدمر أبناء الوطن وتضر المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القرني، الذي سلّم سموه تقريراً عن الأعمال الميدانية والتوعوية لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

وثمن سمو نائب أمير منطقة نجران، النتائج الإيجابية التي حققها رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود، وقطع ما يخطط له مروجو هذه الآفة.