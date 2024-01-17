الأمير تركي بن هذلول يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي للإعمال والمبادرات التي نفذتها إدارة اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران خلال العام المنصرم 2023.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران محمد بن علي عسيري.

وثمن سموه الجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي في المنطقة ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى دورها في تعزيز الخدمات الاسعافية والتوعوية، وتنفيذها للمشاريع التطوعية والأعمال الإنسانية.