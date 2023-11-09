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الأمير تركي بن هذلول يتسلّم تقرير الخطوط السعودية بنجران وشرورة

9 نوفمبر 2023 - 2:30 مساءً

المناطق_واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بجهود الخطوط السعودية في تلبية الاحتياج المتزايد للمسافرين عبر مطاري نجران وشرورة.

 

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جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بنجران وشرورة ماجد بن مانع آل زندان، الذي سلّم لسموه تقريراً عن جهود الخطوط السعودية بالمنطقة، اشتمل على الحركة التشغيلية بمطار نجران وتشغيل رحلاتها من وإلى وجهتي (الرياض – جدة)، إضافةً إلى الحركة التشغيلية لمطار شرورة من وإلى أربع وجهات (الرياض – جدة – أبها – الطائف).

9 نوفمبر 2023 - 2:30 مساءً
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