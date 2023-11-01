الأمير تركي بن هذلول يستقبل رئيس جامعة نجران

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران , بمكتبه اليوم، رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري، الذي أطلع سموه على سير العملية التعلية بالجامعة.

وأكد الأمير تركي بن هذلول , أهمية الاستمرار في العمل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للنهوض بمستوى الطلاب والطالبات في جميع المجالات واستثمار طاقاتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى الوطن.

مشيراً إلى قدرة الشباب السعودي على الإسهام في النهوض بدور المملكة في البحوث العلمية والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال العلوم والابتكار , مثمنا جهود الجامعة في هذا المجال.