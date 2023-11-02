الأمير تركي بن هذلول يستقبل رئيس وأعضاء شركة أمانة نجران

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتطوير الخدمات البلدية والتنموية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات بمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه بمكتبه اليوم، أمين المنطقة رئيس مجلس إدارة شركة أمانة نجران المهندس صالح آل داغش الغامدي، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وبارك سموه تأسيس الشركة، وعدّها خطوة مهمة في مسار إحداث نقلة نوعية وملموسة في منظومة الخدمات البلدية والاستثمارية بالمنطقة.

بدوره ثمّن المهندس الغامدي الدعم المستمر من سمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لأمانة المنطقة والقطاع البلدي.