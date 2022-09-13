الأمير تركي بن هذلول يستقبل قائد قوة نجران

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران، بما تحظى به القوات العسكرية كافة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة حفظها الله.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، قائد قوة نجران اللواء الركن صالح بن مصلح القرني.

وأشاد سموه بكفاءة وبسالة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات المرابطة على الحدود الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن.

فيما قدّم اللواء الغزواني إيجازاً عن سير العمليات العسكرية، وما حققته القوات المسلحة المرابطة من بطولات على الخطوط الأمامية.