الأمير تركي بن هذلول يستقبل قائد قوة نجران

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بالدعم والعناية الذي تلقاه القوات العسكرية كافة، من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وحرصها بتوفير الإمكانات البشرية والأجهزة والآليات المتطورة، في سبيل أمن الوطن وراحة المواطن.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، قائد قوة نجران اللواء ركن حسن صالح الشهري الذي قدّم لسموه إيجازاً عن سير العمل في قوة نجران والوحدات العسكرية التابعة لها.

وثمّن سموه الجهود الأمنية التي يقدمها منسوبو قوة نجران لخدمة الدين ثم المليك والوطن.