الأمير تركي بن هذلول يطَّلع على أعمال ومشاركات فرع بنك التنمية الاجتماعية بنجران

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة -اليوم-، مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محفوظ بن علي عسيري.

واطّلع سموّه على عرضٍ مرئي لجهود البنك في تمويل ومتابعة مشروعات رواد الأعمال، ومشاركة الفرع في مهرجان مزاد الإبل من خلال عمل بوثات للأسر المنتجة والحرفية؛ بهدف التعريف بكل ما يخص عمل المرأة بالمنطقة، ويثبت قدرتها على الحضور الفاعل والمؤثر في شتّى مجالات الحياة، وكذلك إبراز أعمال الحرفيات في منطقة نجران والتعريف بمنتجاتهن وإبداعاتهن، ومساعدتهن في تطوير قدراتهن ومواهبهن، وتوفير الفرص التسويقية لمنتجاتهن عبر المعارض والمهرجانات.

كما اشتمل العرض على إقامة البنك ورش عمل في محافظات المنطقة استهدفت خلالها القطاع غير الربحي؛ بهدف تحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الاستدامة المالية، من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة وضوابط محددة؛ لتتمكن من توفير دخل ثابت يمكّنها من تنويع مصادر الدخل واستدامتها المالية.

وثمّن سموّ الأمير تركي بن هذلول الجهود التي يبذلها فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، مؤكداً أهمية دعم المشروعات الناشئة وتذليل المعوقات، ودعم الأسر المنتجة، باعتبارها اقتصاداً محلياً داعماً للمنطقة.