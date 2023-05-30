الأمير جلوي بن عبدالعزيز يبارك حصول جامعة نجران على المركز الأول في النسخة السابعة من مبادرات سفراء الوسطية

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بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حصول جامعة نجران على المركز الأول في برنامج سفراء الوسطية في نسخته السابعة، التي أطلقتها جامعة طيبة ضمن منافسات الجامعات لمبادرة “سامح لحياة جديدة”.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري يرافقه فريق الجامعة المشارك في مبادرات سفراء الوسطية.

وأكد سموه أهمية هذه المبادرات وتحقيق الأهداف المرجوة من إقامتها من خلال تعميق وترسيخ المفهوم الشمولي للوسطية والاعتدال، والإسهام في بناء الشخصية السعودية الوسطية في الفكر والقيم والعمل والسلوك، لتكون الوسطية منهج حياة، تسهم في تنمية مهارات الطلبة، وتعميق روح الانتماء للوطن والولاء لولاة الأمر لدى الشباب الجامعي، وتوعيتهم بخطورة الجماعات الضالة، والتيارات الفكرية المنحرفة.

من جهته أوضح الخضيري أن جامعة نجران قدمت خلال تلك المبادرة 20 فعالية متنوعة، شملت لقاءات مع طلاب وطالبات الجامعة والكادر الأكاديمي، وكذلك حملات توعوية للتعريف بسماحة الدين الإسلامي وجهود المملكة في نشر قيم التسامح، إضافةً إلى تفعيل شراكاتها المجتمعية مع مدارس المنطقة ورياض الأطفال وعدد من القطاعات الخاصة، مضيفاً أن المبادرة شملت كذلك تنظيم ماراثون المشي شارك فيه أكثر من 160 طالباً من طلاب الجامعة السعوديين وطلاب المنح الدوليين، إلى جانب فعاليات إلكترونية وحضورية ومعارض افتراضية.